«На связи всегда»: Ольга Орлова раскрыла правду об отношениях с бывшим мужем и отцом единственного сына

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова редко говорит на тему личной жизни, но на этот раз сделала исключение.

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова активно ведет страничку в Instagram, при этом стараясь держать в секрете подробности своей личной жизни.

В блоге она чаще рассказывает о домашних питомцах, чем о себе.

Такая закрытость, вероятно, связана с тем, что двадцать лет назад к роману Ольги Орловой с бизнесменом Александром Кармановым было приковано всеобщее внимание.

Этот союз распался, даже несмотря на рождение сына пары Артема.

Сейчас, общаясь с подписчиками в рамках интерактива в микроблоге, Ольга Орлова рассказала, что поддерживает дружеские отношения с папой своего единственного наследника.

«Мы на связи всегда. У меня вообще нет ни одного человека, с которым я бы рассталась врагами», — ответила на вопрос подписчиков Ольга Орлова.

Напомним, телеведущая сейчас счастлива в новых отношениях с бизнесменом по имени Валерий. Ольга Орлова ничего не рассказывает об этом романе, лишь однажды она дала понять, что живет на одной территории с избранником.

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