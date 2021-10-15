«Орлова уходила, когда про новенькую спрашивали»: Новикова — о дедовщине в «Блестящих»

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о дедовщине в группе «Блестящие».

«С одной стороны меня приняли хорошо. Открытой дедовщины не было. Поначалу, конечно, Орлова разворачивалась и уходила, когда про новенькую спрашивали. У нас с девочками хорошие были отношения. Но что касается внешнего вида действительно были разногласия. Я пришла модной. В огромных ботинках на платформе. У меня были штаны Милитари. Дутый пуховик». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, Жанна Фриске и Ольга Орлова в то время уже вкусили первую волну богатства. «Она их накрыла. Тогда все носили вещи ярлыками наружу. Появились дорогие марки одежды. Девчонки были максимально укомплектованы. Оля как-то говорит Жанне: «Она все на платформах ходит, а мы все на брендах уже». Эту историю мы вспоминаем с теплотой. Потом Жанна мне начала отдавать свои вещи, чтобы я не отставала от подруг», — заявила Ксения Новикова.

Напомним, что Ксения Новикова выступает в группе «Блестящие» с 1999 года. Она несколько раз покидала музыкальную команду, но затем возвращалась.

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