«Мы живем вместе»: Ольга Орлова рассказала об отношениях с возлюбленным

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова уже несколько лет состоит в отношениях с крупным бизнесменом по имени Валерий. Звезда долгое время скрывала свой роман. А в последнее время стала чуть более открыто говорить о возлюбленном.

Не так давно Ольга Орлова даже показала совместное фото с избранником, правда, в кадре, мужчина предстал частично, не было видно его лица.

Теперь же телеведущая дала понять, что готова рассказывать о своих отношениях чуть больше, чем раньше.

Общаясь во время интерактива с подписчиками Ольга Орлова объявила, что она и ее возлюбленный — фактически семья. Звезда дала понять, что сумела выстроить гармоничные отношения с избранником.

«Мы живем вместе и не раздражаем друг друга», — призналась Ольга Орлова в сторис Instagram.

При этом Орлова рассказала, что ей далеко не всегда так везло на отношения и понимающих мужчин. Попадались на ее пути и те, кто пытался манипулировать.

«В какой-то момент я поняла, что больше так жить не хочу и никогда не буду», — добавила Ольга Орлова.

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