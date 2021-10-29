Как в пледе: Ольга Орлова закуталась в уютный кардиган песочного оттенка и крупной вязки на берегу озера

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова порассуждала в микроблоге о том, какие плюсы и минусы приносит с собой объявленный пока на десять дней локдаун из-за эпидемии коронавируса.

«Совсем уставшим работягам светит поездка на отдых. Менее везучим — работа онлайн из теплого дома. И весело стало родителям: у детей или каникулы, или «дистанционка». И на этой строке все родители проглотили отчаянный крик. Есть и плюсы, конечно. Студенты смогут выспаться, учителя набрались опыта в обучении онлайн, дети привыкли к формату. Они всегда под присмотром, не нужно возить туда-сюда, весь учебный процесс на ладони», — поделилась своим видением ситуации Ольга Орлова.

Пост она сопроводила потрясающей красоты уютным фото. Ведущая «Дома-2» разместила снимок, на котором запечатлена на берегу озера.

Осенний пейзаж украшает хрупкая фигурка Ольги Орловой, укутанная в кардиган размера оверсайз. Он модного песочного оттенка и с узорами крупной вязки.

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