Без макияжа, в забавной шапочке: Собчак показала свои «лучшие выходные» с мужем

Ксения Собчак улетела отдыхать в Италию в компании друзей и мужа Константина Богомолова. Перед посадкой на самолет, ведущая выложила пост, в котором объяснила свою позицию.

больше по теме 6 ноября на «Шоумаскгоон» появится певица Валерия Певица станет приглашенной звездой проекта НТВ.

По словам светской львицы, она не собирается сидеть дома из-за «несознательных людей», которые не хотят ставить вакцину от коронавируса в то время, как сама она привилась уже давно.

В Риме звезда насладилась приятными посиделками с приятелями в местных ресторанчиках и прогулками по уютным улочкам.

Ксения Собчак утеплилась по-осеннему, примерив забавную вязаную шапочку-шарф. Абсолютно без макияжа знаменитая блондинка запечатлелась с мужем Константином Богомоловым.

«Лучшие выходные – с любимыми людьми», — подписала она фото.

Напомним, пара сочеталась браком 13 сентября 2019 года. Для них обоих это были не первые отношения. Режиссер ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, воспитывает от нее дочь Анну. Ведущая состояла в союзе с артистом Максимом Виторганом, у них родился сын Платон. Совместных детей Собчак и Богомолов пока не имеют.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.