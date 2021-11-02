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«Счастлива в Риме»: Собчак в шапке-шарфе и меланжевом костюме самого модного цвета отметилась в отпуске

Звезда заявила, что не собирается сидеть дома на карантине.

«Счастлива в Риме»: Собчак в шапке-шарфе и меланжевом костюме самого модного цвета отметилась в отпуске
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак рассказала своим подписчикам, что решительно сидеть дома на карантине из-за «несознательных граждан», которые не сделали прививки. Она, дескать, свой долг выполнила, поставила вакцину. Поэтому со спокойной совестью отправилась отдыхать в Италию.

В личном блоге ведущая поделилась первыми кадрами из отпуска. Звезда отдохнула в ресторане со своими друзьями и прогулялась по уютным европейским улочкам.

«Счастлива в Риме», — написала она в Instagram.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

На променад Ксения Собчак примерила уютный и актуальный образ. Она облачилась в меланжевый брючный костюм с джоггерами, а также забавную шапочку-шарф самого модного цвета — серого. Именно его, наряду с желтым, назвал главным оттенком этого года Институт Pantone.

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