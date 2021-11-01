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«Сидеть на карантине не хочу»: Собчак с сумкой – хитом этой осени и в меховых мюлях отправилась на променад

Ведущая утеплилась трикотажным костюмом и кардиганом.

«Сидеть на карантине не хочу»: Собчак с сумкой – хитом этой осени и в меховых мюлях отправилась на променад
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак вышла на променад в трендовом уютном образе. Звезда примерила терракотовый трикотажный костюм, горчичную шапочку, оттенок которого поддержала в платке на шее, серый кардиган и актуальнее меховые мюли.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рассказывала, что в этом сезоне очень актуальна меховая обувь. Она интересная, уютная, теплая, но имеет недостаток – практически всегда увеличивает размер ноги.

А стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live говорил о модных сумках. Этой осенью хитами аксессуаров стали огромные экземпляры типа дорожных. Но теперь их носят везде. Именно такая модель оказалась в руках Ксении Собчак.

«Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать?» — написала ведущая в личном блоге под своим фото в осеннем луке.

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Александр РоговКсения СобчакСобчакчто модноЭвелина Хромченко