По-молодежному: Собчак отметилась в трикотажном джемпере и юбке плиссе алого цвета

Ксения Собчак является одной из самых известных персон в России. Она с юных лет стала работать на телевидении. Многие помнят, как Ксения была героиней шоу «Блондинка в шоколаде».

Но теперь она уже ведет более серьезные передачи и берет интервью у звезд. А так как журналистка постоянно находится в центре внимания, то всегда продумывает свои образы. Не так давно она вышла в свет с мужем в бархатном платье кофейного цвета.

А вот в обычной жизни, когда ей приходится делами, Собчак носит не менее стильные наряды, но более комфортные. Так на этот раз телеведущая общалась с поклонниками и поделилась снимком, на котором запечатлелась в салоне красоты.

Блондинка позировала в трикотажном джемпере сливочного цвета и алой юбке плиссе. Образ дополнили белые кеды. Ей сделали укладку с кудряшками и яркий макияж.

Поклонники посчитали, что этот наряд выглядит современно и даже молодит звезду. Благодаря кедам лук выглядел по-молодежному. Наряд также подчеркнул ее стройные щиколотки.

«Так и одевайся», «Какой у вас женственный образ», «Ксения, как вы расцвели», «Очень яркий наряд!», «Смотрится очень органично», «Ваш стиль уникальный! Всегда такие запоминающиеся наряды», «Как я люблю такие юбки», «Ну вы умеете восхищать», — стали писать пользователи Сети.

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