С пушистостью: Рогов рекомендовал модный пуховик, который выглядит дороже своих денег

Стилист Александр Рогов уверен, что выглядеть стильно можно не только в дорогих брендовых вещах, но и в бюджетных тоже. Ведущий периодически доказывает эту мысль, совершая модные набеги на масс-маркеты в рамках своего YouTube-проекта Rogov live.

На этот раз Рогов нашел в магазине демократичного сегмента пуховик из плюша, который воплотил в себе тренд этой осени на мех.

«Забавный пуховик. Стоит 5499 рублей. В целом прикольный, с ним можно сделать лук в стиле Dries Van Noten. Добавить юбку в цветах, какие-то сатиновые сапоги. И выгладит пуховик неплохо – дороже своих денег. Тянет на дизайнерскую вещь», — сказал Александр Рогов.

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