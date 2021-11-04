Никогда не выйдет из моды: Рогов посоветовал актуальную юбку «на всю жизнь»

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам в поисках модных вещей. В основном его взгляд был нацелен на демократичные отделы, где он нашел классное пальто, пуховик из плюша и сапоги, которые всегда будут актуальны.

Как и казаки, в моде всегда будут вещи из твида, который сейчас на волне популярности, считает Александр Рогов. Поэтому он смело советовал женщинам вкладываться в наряды из любимой ткани Коко Шанель. Подчас они стоят недешево, но зато фактически эти вещи на всю жизнь, так что потраченные средства окупятся с лихвой. Юбку из модной и универсальной ткани, которую он рекомендует модницам, стилист показал на шоу.

«Вот, смотрите, тренд сезона – офигенная юбка из твида. Стоит недешево – 18 тысяч рублей, но это реальная инвестиция, не на сезон. Твид актуален, даже если он не будет в трендах. Юбка – супер! И по ней видно, что она добротная», — сказал Рогов.

По словам стилиста, такие юбки хорошо будут сочетаться с джинсовыми рубашками (можно самыми дешевыми). К слову, сейчас в моде не свободные модели из денима, а по фигуре.

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