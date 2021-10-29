Легко сочетается с одеждой: Рогов рекомендовал модное пальто, как у Шпицы

Стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live сделал модный разбор ассортимента масс-маркетов, в которых нашел немало интересных вещей. Он смело рекомендовал их своим зрительницам.

В частности, ведущий посоветовал обратить внимание на пуховик-кокон с горизонтальной стежкой. А также клетчатое пальто, принт которого состоял из перекрещенных разноцветных линий. Именно благодаря им оно стало универсальным, легко сочетаемым с самыми разными вещами.

«Симпатичное пальто нашел! Я бы рекомендовал его купить побольше размером. Здорово, что здесь есть и коричневый, и розовый, и голубой, и белый оттенки. Несмотря на то, что это пальто яркое, его легко будет интегрировать в разные луки. Просто доигрывайте эти цвета», — сказал Рогов.

Любопытно, что очень похожее пальто приобрела актриса Катерина Шпица, мы об этом писали ранее.

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