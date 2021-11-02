«Красавица»: Сычев не смог сдержать эмоций, увидев подросшую дочь Галустяна с трендовым ожерельем на шее

Михаил Галустян очень гордится своей женой Викторией, с которой состоит в браке с 2007 года, а также дочками 11-летней Эстеллой и 8-летней Элиной.

Переполненный гордостью комик решил похвастаться перед поклонниками своей старшей наследницей, обнародовав ее фото в Сети с трендовым ожерельем на шее в виде цепи.

«В это, честно говоря, сложно поверить. Я понимаю, конечно, дети растут и все такое. Но, что-то не хочется с этим мириться. В начале хотим, чтоб побыстрей начали ходить и разговаривать, а потом не хотим, чтоб много болтали и ходили куда попало. Эстелла. Похожа? Да чего я спрашиваю», — написал в личном блоге Михаил Галустян.

Мимо снимка подросшей дочки артиста не смогли пройти мимо многие знаменитости. Свой лайк под фото оставили Алсу, Марина Кавец, Анжелика Ревва.

«Красавица», — восхитился актер Владимир Сычев.

Позабавила в комментариях публику Лариса Долина. «Похожа на тебя, Сережа», — написала под постом народная артистка. «На какого Сережу она похожа, если папа Миша?» — ответили ей.

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