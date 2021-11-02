Копия наряда Загитовой: Навка показала платье дочки, из-за которого та проиграла в соревнованиях

Младшая дочь Татьяны Навки, Надя, как и мама, увлекается фигурным катанием. Олимпийская чемпионка не раз говорила, что не собирается выжимать из наследницы спортивные навыки. Позже она сама сделает свой выбор, а пока пусть занимается по силам.

Татьяна Навка частенько делится успехами своей дочери в личном блоге, которая уже собирает свои первые награды на детских соревнованиях. На последних она получила третье место. Причина, по которой юная спортсменка не завоевала золотую медаль, искренне расстроила ее маму. Оказалось, что камнем преткновения стало платье.

«Ответ судей на вопрос: «Почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?», поставил нас и меня лично в тупик…. Платье не понравилось, и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу! На секундочку, платье — это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика!» — написала Татьяна Навка.

Звезда сказала, что не знает, как объяснить все дочери, которая так долго тренировалась и очень старалась на своем выступлении.

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