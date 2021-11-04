По-молодежному: Кудрявцева в джоггерах самого модного цвета прогулялась с друзьями по Майами

Анна Нетребко накануне рассказала, как она отдыхает в Америке. Оперная дива два года мечтала вернуться в США, где ей в свое время очень понравилось. И вот ее чаяния осуществились.

На Бродвее она встретилась с Филиппом Киркоровым и отправилась смотреть шоу о Тине Тернер, облачившись в модное бархатное пальто и оригинальную бейсболку с бусами.

Лера Кудрявцева тоже направила свой взор в сторону США, когда речь зашла об отпуске, она решила отдохнуть в Майами вместе с друзьями и сестрой. В отпуске ведущая предпочла расслабленный стиль, облачившись в джоггеры и футболку самого модного цвета года – серый. Наряду с желтым, он был признан главным оттенком сезона Институтом Pantone.

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