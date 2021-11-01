Сиять везде: Анна Нетребко в бейсболке с бусами в сопровождении Филиппа Киркорова предстала на концерте

Анна Нетребко уже несколько дней находится в Америке, отдыхая здесь вместе с сыном Тьяго. Оперная дива призналась, что комфортно себя чувствует в этой стране и давно мечтала вернуться сюда вновь. Два года назад она уже гостила здесь и была сильно впечатлена страной.

В Нью-Йорке Анна Нетребко встретила Филиппа Киркорова и отправилась в его компании на концерт, посвященный жизни и творчеству Тины Тернер. Оба музыканта были в восторге от увиденного представления.

Нетребко при этом выбрала яркий сверкающий в свете софитов лук, облачившись в бейсболку, украшенную бусами, а также маску в стразах.

К слову, ранее мы писали о модных бейсболках. По словам Эвелины Хромченко, этой осенью актуальны модели типа каскеток.

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