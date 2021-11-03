В модном цвете: Утяшева вслед за Боярской облачилась в двубортное пальто

Ляйсан Утяшева в настоящий момент пребывает в Германии. На прогулку по Берлину спортсменка облачилась в серое длинное пальто двубортного кроя, сочетав его с водолазкой-лапшой и грубыми ботинками на толстой подошве.

Серый цвет, который главенствовал в образе жены Павла Воли, является, наряду с желтым, самым модным в 2021 году. Об этом объявили эксперты Института Pantone, которые считают, что он лучше других отражает настроение людей в пандемию.

А вот о двубортной модели пальто Ляйсан Утяшевой ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая рекомендовала его всем модницам, но особенно полным, поскольку два ряда пуговиц делают фигуру визуально компактнее.

К слову, ранее в двубортном пальто появлялась на прогулке актриса Елизавета Боярская, которая остановила свой выбор на прямой модели синего приглушенного оттенка.

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