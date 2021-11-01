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Променад по Бродвею: Нетребко облачилась в Нью-Йорке в бархатное пальто с эффектом стройности и имиджевые круглые очки

Двубортные модели неизменно делают фигуру более компактной, считает Эвелина Хромченко.

Променад по Бродвею: Нетребко облачилась в Нью-Йорке в бархатное пальто с эффектом стройности и имиджевые круглые очки
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко два года не была в Нью-Йорке и давно мечтала вернуться в этот город. Сейчас ее мечта осуществилась.

Оперная дива поспешила прогуляться по Нью-Йорку, где встретила Филиппа Киркорова. Король российской эстрады, в свою очередь, предложил своей подруге посмотреть шоу о Тине Тернер, куда они и поспешили.

Анна Нетребко и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Для променада по Бродвею Анна Нетребко выбрала модный и экстравагантный лук. Она поддержала тренд на бархат, облачившись в двубортное легкое пальто из этого роскошного материала. Оно оказалось двубортным, что неизменно стройнит, считает Эвелина Хромченко. Мы об этом писали ранее.

Экстравагантности образу предавала бейсболка, украшенная бусами. А также необычные круглые очки с массивной оправой.

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Анна НетребкоФилипп Киркоровчто модноЭвелина Хромченко