Променад по Бродвею: Нетребко облачилась в Нью-Йорке в бархатное пальто с эффектом стройности и имиджевые круглые очки

Анна Нетребко два года не была в Нью-Йорке и давно мечтала вернуться в этот город. Сейчас ее мечта осуществилась.

Оперная дива поспешила прогуляться по Нью-Йорку, где встретила Филиппа Киркорова. Король российской эстрады, в свою очередь, предложил своей подруге посмотреть шоу о Тине Тернер, куда они и поспешили.

Для променада по Бродвею Анна Нетребко выбрала модный и экстравагантный лук. Она поддержала тренд на бархат, облачившись в двубортное легкое пальто из этого роскошного материала. Оно оказалось двубортным, что неизменно стройнит, считает Эвелина Хромченко. Мы об этом писали ранее.

Экстравагантности образу предавала бейсболка, украшенная бусами. А также необычные круглые очки с массивной оправой.

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