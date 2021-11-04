Как найти «свой» спортивный костюм
Видео
Не только фигурное катание: чем еще знаменит Евгений Плющенко
Видео

«Прижала-то как! Не тесно?»: Рудова затянула пышную грудь в узкое платьице

Снимком актриса поделилась в своем микроблоге.

«Прижала-то как! Не тесно?»: Рудова затянула пышную грудь в узкое платьице
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свой 38-й день рождения и сразу же отправилась в отпуск. Отдыхала актриса в Европе, в компании своей подруги Анастасии Решетовой.

В своем инстаграм блондинка поделилась снимком, на котором позировала в белом секси-платье на тонких бретелях. Фасон наряда позволил Наталье блеснуть своими роскошными формами.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

«Огонь! Классные ягодки! Вау! Классная! Огонь! Секси! Прижала-то как! Не тесно?», — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Рудова получила благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. Также Наталья отметилась в сериале «Универ» и клипе Тимати «Ключи от рая», с которого и началась ее дружба с Решетовой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

актриса РудоваНаталья Рудова последние новостиНаталья Рудова фотоновости goоgle