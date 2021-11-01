Хищница с плеткой: Наталья Рудова в кожаном костюме подразнила рельефными прелестями

Звезда фильма «Свингеры» Наталья Рудова вместе с друзьями повеселилась на Хэллоуине. Для вечеринки на самый страшный день в году актриса сама расшила костюм Женщины-кошки. Облегающий наряд подчеркнул рельефные прелести фигуры красотки.

Оценить образ гибкой и сексуальной хищницы Рудова позволила поклонникам, когда во всей красе снялась на видео в ночи. Девушка позировала на улице, пританцовывая и дефилируя. В ход пошла и плетка: звезда угрожающе взмахнула ею и ударила о землю.

Многие звезды в этом году, как и Наталья Рудова, отметили Хэллоуин. Например, Ольга Бузова нарядилась во все черное и отправилась пугать свою команду. После этого все вместе они сели играть в «Мафию» всю ночь.

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