В коже и с плеткой: Наталья Рудова показала свой обтягивающий секси-костюмчик на Хэллоуин

Актриса поспешила на ряженую вечеринку, пока еще можно.

В череде массовых мероприятий в канун локдауна в Москве финальными стали вечеринки по случаю Хэллоуина. И многие звезды поспешили как следует повеселиться перед тем как самоизолироваться дома.

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Актриса Наталья Рудова обожает вечеринки и не смогла пропустить карнавальную хэллоуинскую тусовку. Девушка показала свой костюм, который выбрала для праздника – она перевоплотилась в персонажа комиксов.

«Кто самая лучшая женщина-кошка?», — риторически спросила звезда.

Рудова запечатлела себя в образе, позирующей и заигрывающей со зрителем. Особого антуража добавил хвост-плетка, который красотка чуть-чуть покусала зубами.

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