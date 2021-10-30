«Огненная кошечка»: Наталья Рудова продефилировала, покачивая бедрами в латексном костюме

Артистка вызвала бурю эмоций у своих поклонников в образе Женщины-кошки.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова продефилировала в кожаном костюме Женщины-кошки. Знаменитость опубликовала ролик в откровенном наряде на личной странице в Instagram.

Рудова облачилась в глянцевые ботфорты с острыми носами и кожаный комбинезон. Примечательно, что одежда нарочно была сшита белыми нитями. Актриса надела маску кошки с ушками и подвела губы алой помады.

Рудова эффектно прошлась, размахивая длинной плеткой. Затем артистка облизала свои «лапки», соблазнительно улыбаясь перед своими фолловерами.

«Этот костюм больше для ролевых игр, чем для Хеллоуина. Тем более в вашем исполнении», «Нереальная», «Просто огонь! хотя ты и с пучком на голове и в халатике очень сексуальна», «Огненная кошечка», «Бомба, честно говоря», «Почему так жарко?», «Вот это кошечка», – написали взбудораженные поклонники Рудовой.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказала, почему никогда не будет участвовать в «Ледниковом периоде». Актриса боится, что получит серьезные травмы.

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