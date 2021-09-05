«Банда в сборе»: недавно вышедшая замуж Алена Рапунцель засветилась на обновленном «Доме-2»

Алена Рапунцель, которая ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина, вновь засветилась на новом «Доме-2». Примечательно, что кадрами, запечатлевшими ее в студии реалити-шоу, поделилась не сама Алена Рапунцель.

Видео с участием будущей мамы разместила у себя в микроблоге Мария Кохно. Блондинка поделилась кадрами с Аленой и действующей участницей реалити-шоу Анной Брянской.

«Дом-2», банда в сборе – Алена Рапунцель и моя Брянская», — подписала видео Мария Кохно.

Алена Рапунцель же предпочла сохранить интригу, в сторис микроблога предлагая поклонникам угадать, куда же она направляется в это воскресенье. На проект она заявилась в новом для себя и очень долгожданном статусе замужней дамы.

Напомним, на днях беременная Алена Рапунцель официально вышла замуж за отца будущего ребенка Илью Семина. День для бракосочетания пара выбрала эпичный – третье сентября.

Торжество по случаю создания семьи Алена Рапунцель и Илья Семин пока решили отложить на неопределенный срок.

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