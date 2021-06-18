«Еще не осознаю»: Милена Безбородова похвасталась новеньким «Мерседесом», который купила сама

Бывшая участница «Дома-2» Милена Безбородова исполнила свою мечту. Девушка стала обладательницей нового «Мерседеса», на который заработала собственным трудом.

«В 21 год я купила такую красотку. Я даже подумать не могла, что у меня будет машина бизнес-класса. Еще год назад я смотрела себе самую обычную CLA 2014 года, а сегодня я купила почти новый Mercedes E-class 2020 года, и она – купе», — поделилась Милена Безбородова в Instagram.

Девушка показала фото, на котором запечатлена на фоне новенького автомобиля. Милена призналась, что у нее пока нет прав, но в ближайшее время она сдаст экзамен в ГАИ и получит возможность управлять собственным авто. Пока же ездить за рулем ее «Мерседеса» будет Сергей Захарьяш, избранник Милены Безбородовой.

«Еще не осознаю, что это моя машина, — призналась экс-участница «Дома-2». — Пойму, когда сяду за руль. Мои сторис будут исключительно из машины».

Напомним, не так давно о покупке автомобиля рассказала другая экс-участница «Дома-2». Настя Паршина стала обладательницей БМВ.

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