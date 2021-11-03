И это мать двоих детей! Худенькая Настя Лисова из «Дома-2» показала стройную фигуру в бирюзовом бикини

Бывшая участница «Дома-2», мама двух очаровательных девочек Мирославы и Маши Настя Лисова обожает проводить время вдвоем с мужем Михаилом.

Оставив наследниц в Москве, супруги вдвоем улетели отдыхать на Занзибар. Муж Анастасии Лисовой, устав от шестнадцатичасового перелета, остался отдыхать в номере отеля, а Настя отправилась гулять по пляжу.

Лисова облачилась в бюрюзовый бикини, подчеркнувший ее высушенное тренировками тело, на голову повязала модный платок.

В таком виде Настя Лисова прогуливалась по берегу Индийского океана, а к ней непрерывно приставали продавцы местного ширпотреба.

«Первый день. Невозможно пройти, чтобы ко мне кто-нибудь да не подошел. Здесь очень много таких торгашей. Это не очень хорошо. Но мне вот кое-что уже втюхали», — поделилась Настя Лисова в сторис микроблога.

Стоит отметить, что Настя Лисова всегда была апологетом стройности и худобы. Родив и первую, и вторую дочку, она прибавляла в весе, но быстро брала себя в руки и возвращала стройную форму.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.