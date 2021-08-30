«Неужели эти два кукленыша мои»: Настя Лисова из «Дома-2» показала подросших дочерей

Экс-участница реалити-шоу Анастасия Лисова не может поверить, что она мама таких больших девочек.

Бывшая участница проекта «Дома-2» Анастасия Лисова после ухода с телестройки удачно вышла замуж. В счастливом браке с оператором и бизнесменом Михаилом Шахиджановым Анастасия Лисова родила двух дочерей.

Семья живет в большом особняке в Подмосковье и ни в чем себе не отказывает.

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Анастасия Лисова не скрывает дочерей от поклонников и часто показывает наследниц в микроблоге. Старшей девочке Мирославе три с половиной года, а младшей Марии 31 августа исполнится годик.

В канун дня рождения младшей дочери Анастасия Лисова поделилась в Instagram совместным снимком своих хорошеньких наследниц. Она нарядила Мирославу и Машу в одинаковые костюмчики бирюзового цвета и усадила на плед оттенка мандаринов, расстеленный на газоне особняка.

«Офигеть, неужели эти два кукленыша мои. Маше так вообще завтра годик стукнет. Только же в животе барахталась. Вот только не пишите мне, что мальчика надо. Надо, но не сейчас. Точно. Нам пока с девчонками хорошо. Хотя, безусловно, опыт быть мамой мальчика я бы хотела пережить. Когда созрею», — призналась Настя Лисова под фото дочерей.

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