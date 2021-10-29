Погремела костями: отощавшая Настя Лисова из «Дома-2» навела ужас на фанатов, устроив танцы в одном нижнем белье

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова наслаждается своими формами. Она подарила мужу Михаилу Шахиджанову двух дочерей — Мирославу и Марию, родив их с небольшой разницей во времени.

После первых и вторых родов Настя Лисова фантастически быстро восстановилась. Ее младшей дочери Маше недавно исполнился год.

День рождения малышки Настя Лисова встречала в прекрасной форме. Молодая мама обожает демонстрировать свое сухое и подкаченное тело, считая его идеальным.

В микроблоге Настя Лисова поделилась видео, на котором исполняет танцевальные па в нижнем спортивном белье.

«Вот когда мне еще любоваться своим телом? Не в 70 же. Оставлю себе на память тут. Как вам? Худая? Тощая? Или то, что надо», — поинтересовалась Настя Лисова мнением подписчиков.

Большинство из них были непреклонны. Они считают, что Лисова довела себя до истощения и гремит костями.

«Было бы чем любоваться, вам до красивой фигуры далеко. А худоба еще никогда не красила», «Срочно в зал! Мясца не хватает», «Очень тощая», «Не знаю, мне кажется, очень тощая. Потрогать не за что, прям кости между ног», «Ужас какой! Такая худая! Истощила себя уже дальше некуда», «Скажу честно, мне раньше нравилось больше, немножко перебор», — высказались в Сети.

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