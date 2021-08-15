Статуэточка: Анастасия Лисова из «Дома-2» подчеркнула изящную фигурку платьем с принтом «мильфлер»

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова буквально помешана на своей внешности. Она сделала несколько пластических операций, чтобы ее лицо стало идеальным.

Анастасия Лисова строго следит за своим питанием и постоянно занимается спортом, ведь для нее важно быть худенькой и стройной. И она добивается успехов. Несмотря на две беременности и роды, Анастасия Лисова невероятно стройна и даже субтильна.

Свои формы экс-участница реалити-шоу обожает подчеркивать облегающими нарядами. В ее гардеробе много вещей, которые демонстрируют стройность своей обладательницы.

На этот раз Анастасия Лисова предстала в платье миди с принтом «мильфлер», что в переводе с французского языка означает – «тысяча цветов».

Наряд невероятно идет Анастасии, облегая ее стройный стан и подчеркивая красоту фигуры, покатые плечи.

Напомним, Анастасия Лисова не сумела построить любовь на реалити-шоу, зато сделала блестящую партию за его рамками. Своего мужа Михаила Шахиджанова Настя встретила после участия в проекте. Супруги живут в роскоши. У них есть квартира в центре Москвы на Цветном бульваре и шикарный дом в Подмосковье. Анастасия Лисова подарила мужу двух дочек – Мирославу и Машу. Старшей девочке в феврале исполнилось три года, а младшей в конце августа будет годик.

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