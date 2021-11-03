Почему с некоторыми людьми никогда не стоит переходить на «ты», объяснил Васильев

На YouTube-канале Class Александр Васильев поделился правилами этикета и ответил на вопросы зрителей и зрительниц. Одна из них спросила историка моды, стоит ли переходить с человеком на «ты», если он просит, а тебе не хочется.

Александр Васильев ответил, что не нужно себя ломать, необходимо вежливо отказать человеку, тем более иногда последствия перехода в более фамильярное русло могут быть печальными.

«Надо сказать: «Я предпочитаю остаться на «вы». Этого достаточно», — сказал эксперт.

По словам ведущего, ему часто в социальных сетях говорят «ты». И он всегда отвечает: «Мы разве знакомы?» Единственное исключение тут — люди, которые гораздо старше вас.

Александр Васильев считает, если между вами и человеком, который начал вам говорить «ты» очень большая разница в возрасте, он имеет право так обращаться. Но и попросить своего собеседника в годах отца и старше обращаться к вам на «вы» вы тоже можете.

«Обычно общение на «ты» очень сближает людей, я согласен. Но, если вы не слишком хорошо знаете человека, и если в будущем у вас могут быть какие-то профессиональные конфликты, то вам будет очень сложно их разрешить, если вы уже с человеком на «ты», — сказал Александр Васильев.

Он уверен, даже если человек начал вдруг к вам обращаться на «ты», не стоит ему уподобляться. «Мы не обязаны всем «тыкать», — сказал Васильев.

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