Сотовый на столе – дурной тон: как культурно заставить человека его убрать, рассказал Васильев

Во время встречи за столом в доме или ресторане считается неприличным отвлекаться на разговоры по телефону или просматривание социальных сетей, а также мессенджеров. Лучше сразу убрать сотовый в сторону и выключить звук, считает Александр Васильев.

Однако не все это могут знать, а такое поведение часто для многих является раздражающим. Так что же делать: терпеть или сказать прямо? Не стоит делать ни того, ни другого. Нужно уважать свое мнение и окружающих людей. Но и указывать человеку на бестактность — это уподобляться ему. Можно изящно намекнуть.

«Можно задать вопрос: „Не хотели бы вы, чтобы наш разговор прошел в нерабочей обстановке?” Собеседник скажет, что конечно. И тогда предложите ему убрать телефон и поставить его на беззвуковой режим. Человек не обидится», — посоветовал Александр Васильев на YouTube-канале Class.

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