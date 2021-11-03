«Могу критиковать только я!»: Сябитова резко осадила Васильева, который осмелился пошутить про ее дочь

Роза Сябитова оказалась в зале фэшн-суда на шоу «Модный приговор» Первого канала. Привела ее в студию родная дочь Ксения, которая считает, что ее знаменитая мать совершенно не имеет вкуса, но при этом должна выглядеть, как королева.

Ведущая же «Давай поженимся!» предпочитает в обыденной жизни заниматься огородом, поэтому и наряды выбирает максимально удобные и неброские. Несмотря на критику со стороны наследницы Сябитова сказала, что нисколько не обижается на нее, ведь она подает ей дурной пример, который может сказаться на ее отношениях с мужем.

Также Роза рассказала, что ее основная задача в жизни — обеспечить своих потомков, поэтому она много работает. А когда ей попытались в студии сказать, что так делать не стоит, она заявила, что ее не нужно учить.

Роза Сябитова не смогла выдержать даже безобидную шутку Александра Васильева в адрес дочки, которая раскритиковала белые сапожки, которые выбрали для ее мамы стилисты.

«Роза, у вас очень симпатичная дочь, но она дико ревнивая! Она так приревновала вас к этим белым полусапожкам, потому что у нее таких нет и никогда не будет», — сказал Васильев.

Роза Сябитова не дала даже договорить историку моды.

«Александр, извините, моих детей при мне могу критиковать только я. Вот что дочь считает сейчас говорить, то она и говорит!» — сказала, как отрезала телесваха.

Тем не менее, в финале шоу Роза Сябитова поблагодарила всех за опыт, заявив, что неожиданно для нее предложенные образы ей все-таки понравились.

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