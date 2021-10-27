Увидели волос в тарелке? Промолчите: Васильев рассказал, как выйти из этой ситуации

Александр Васильев на YouTube-канале Class познакомил зрителей с правилами культурного поведения в обществе.

Он поведал, что гостей за столом нужно рассаживать, чередуя мужчин и женщин, супругов лучше развести по разные стороны. Если стол шведский, то не стоит накладывать все в одну тарелку, а лучше сделать несколько заходов к нему за закуской, потом за горячим, затем за десертом.

Также Александр Васильев затронул такую деликатную тему, как найденный в тарелке волос. Что делать с такой неприятной находкой? Как реагировать на нее?

Историк моды ответил, что если ситуация произошла в ресторане, то тихо, не привлекая внимания, пригласить официанта и попросить его заменить блюдо. А если вы у кого-то в гостях – не надо ничего никому не говорить.

«Аккуратненько вилочкой и ножичком отодвиньте этот волосок на край тарелки и продолжите свою еду. Если вам противно, отрежьте кусок с волосом и не ешьте его. Тот, кто вам подал блюдо, когда будет убирать посуду, сам поймет в чем дело. Но никак не заостряйте на этом внимание! Это считается неприличным!» — посоветовал Александр Васильев.

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