«У моей мамы вкуса нет совсем!»: как дочь Розы Сябитовой раскритиковала мать на «Модном приговоре»

Новой героиней шоу Первого канала «Модный приговор» стала известная телесваха Роза Сябитова. Причем привела ее на проект родная дочь Ксения.
Ведущая программы «Давай поженимся!» была немало удивлена, что ее обвиняют в дурновкусии, ведь она была уверена, что одевается прекрасно.
«У моей мамы вкуса нет совсем! И те вещи, которые она надевает и, как ей кажется, выглядят на ней стильно, модно, молодежно, на ней сидят, как на старой бабке», — заявила Ксения Сябитова.
На это телесваха ответила, что вообще даже не обижается на наследницу, ведь у нее есть два поля деятельности: «Давай поженимся!» и ее загородный дом. В студии ее стилем занимаются специалисты, и она голову над этим не греет. А дома она выглядит ровно так, как ей хочется.
Удивительно, но Александр Васильев поддержал Розу Сябитову, он заметил, что ее одежда не вызывает никаких вопросов, а дома она может носить что угодно.
В итоге модный суд все-таки взялся переодевать ведущую, которая признала, что подает плохой пример дочери, которая должна хорошо выглядеть перед мужем.
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