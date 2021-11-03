«Понравились эти сапоги!»: Хромченко рекомендовала модель из эластичного материала

Облегающая обувь в этом сезоне в тренде.

Новой гостьей «Модного приговора» на Первом канале стала Роза Сябитова. Телесваху привела на шоу ее собственная дочь Ксения, которая заявила, что мать одевается вне камер как попало — в старое и бесформенное, поскольку постоянно работает на своем огороде.

Однако, когда Сябитова вышла на подиум преображенной, наследница все равно осталась недовольной. Особенно ей не понравились белые эластичные полусапожки, выполненные из экокожи. «Мне одной не нравится?» — удивилась она. Ксения заявила, что точно такие же были у ее бабушки и, на ее взгляд, они старомодны и напоминают Советский Союз.

Ей попытались объяснить, что такая обувь вновь в моде, а Эвелина Хромченко сказала:

«Мне понравились эти сапоги! Это как раз крайне актуально!»

Белая обувь — это вообще писк осеннего сезона. Она не только в моде, но и омолаживает, освежает внешний вид. Поэтому Хромченко рекомендовала ее зрительницам.

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