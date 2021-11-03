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«Понравились эти сапоги!»: Хромченко рекомендовала модель из эластичного материала

Облегающая обувь в этом сезоне в тренде.

«Понравились эти сапоги!»: Хромченко рекомендовала модель из эластичного материала
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Новой гостьей «Модного приговора» на Первом канале стала Роза Сябитова. Телесваху привела на шоу ее собственная дочь Ксения, которая заявила, что мать одевается вне камер как попало — в старое и бесформенное, поскольку постоянно работает на своем огороде.

Роза Сябитова. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Однако, когда Сябитова вышла на подиум преображенной, наследница все равно осталась недовольной. Особенно ей не понравились белые эластичные полусапожки, выполненные из экокожи. «Мне одной не нравится?» — удивилась она. Ксения заявила, что точно такие же были у ее бабушки и, на ее взгляд, они старомодны и напоминают Советский Союз.

Модные сапоги. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Ей попытались объяснить, что такая обувь вновь в моде, а Эвелина Хромченко сказала:

«Мне понравились эти сапоги! Это как раз крайне актуально!»

Белая обувь — это вообще писк осеннего сезона. Она не только в моде, но и омолаживает, освежает внешний вид. Поэтому Хромченко рекомендовала ее зрительницам.

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