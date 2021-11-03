С растрепанными волосами: Топурия показала, как развлекается с мужем в пустыне

Совсем недавно дочь Кети Топурии, Оливия Гейхман, постила свою маму в Сети, отдыхающей в спальне своей квартиры. И вот российская звезда оказалась с мужем в пустыне.

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Певица опубликовала в личном блоге несколько кадров со Львом Деньговым, на которых они вместе преодолевают бесконечные пески, сидя на одном верблюде. Кети Топурия при этом одета просто и удобно — в белую хлопковую майку и джинсы, а ее волосы не уложены и развеваются по ветру.

Судя по обнародованным кадрам, пару в конце их путешествия ждал пикник на природе. А артистка, довольная совершенным путешествием, даже устроила танцы, напоминающие арабские.

Кети Топурия не стала рассказывать фолловерам, в какой стране она отдыхает со Львом Деньговым. Но судя по тому, что недавно побывала на фестивале в Арабских Эмиратах, это окрестности Дубая. Как-то она признавалась, что в принципе не любит социальные сети и заполняет их только по необходимости, поскольку является публичным человеком. Но все-таки личную жизнь она не любит выставлять напоказ лишний раз.

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