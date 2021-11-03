Игрушки и сказка на виниловой пластинке: Безруков показал, как развлекается его дочь дома

Когда-то так забавлялись все советские дети, если у них был проигрыватель.

Наверное, у большинства советских детей одним из любимых развлечений было прослушивание сказок на виниловой пластинке. Самые любимые при этом выучивались буквально наизусть, ведь «Спокойной ночи, малыши!» с мультиком показывали всего раз в день, а «В гостях у сказки» — только раз в неделю. Зато развивалась фантазия.

Оказалось, что знаменитый артист Сергей Безруков до сих пор хранит эти детские пластинки дома. Мало того — дает слушать их своим детям.

В личном блоге он показал, как его дочь Машенька развлекается дома на диване с игрушкой и при этом внимательно слушает сказку на виниле. Судя по задумчивому виду ребенка, ей это занятие явно нравится.

«Очень любил слушать в детстве пластинки. Теперь вот Маша слушает. Это наши с Аней (жена актера. — Прим. авт.) старые пластинки», — написал в Instagram Сергей Безруков.

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