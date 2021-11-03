Советовала Хромченко: Понаровская облачилась в брючный комплект модного оттенка груши, который идет не всем

На «Модном приговоре» объяснили, почему с актуальным тоном нужно быть осторожнее.

Ирина Понаровская облачилась в трендовый брючный костюм из экококожи с жакетом-курткой. Изюминкой образа стал яркий оттенок груши, который в этом сезоне в моде, но идет далеко не всем.

Почему с этим тоном нужно быть осторожнее при выборе одежды, рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Оттенок груши — это дань сезону. Желтый оттенок, который запечатан в это цвет, не может не сказываться в необходимости очень тщательно прикладывать его к лицу во время выбора этого наряда, потому что все, что содержит желтое, не всегда хорошо сказывается на цвете вашего лица, поэтому с этим делом будьте аккуратнее, особенно, если вы пастельная красавица средней полосы.

Русым женщинам и женщинам со светлыми волосами больше подойдет елочный оттенок зеленого. Он универсальный и идет всем», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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