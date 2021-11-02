Белое, но стройнит: Оксана Федорова в двубортном пальто, как у Алсу, вышла на набережную

Алсу частенько появляется в свете в укороченных брюках. Тренд на них, к слову, поддержала и стилист Эвелина Хромченко. Она уверена, что длина до щиколоток отлично омолаживает образ и делает его более современным.

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В чиносах с открытыми щиколотками звезда вышла и на прогулку по улицам Москвы, сочетав брюки с белым двубортным пальто. Его пуговицы повторили оттенок обуви и базовой одежды.

В похожем луке, который состоял из белого двубортного пальто с черными пуговицами, а также с укороченными брюками появилась на побережье и Оксана Федорова. Правда ведущая предпочла изящные туфельки, а не грубые ботинки и брюки светлого оттенка.

Отметим, что о двубортных моделях ранее высказывалась Эвелина Хромченко, она считает, что они обладают эффектом стройности.

Обе звезды нарядились также в бадлоны: Алсу сыграла на контрасте черного и белого, а Оксана Федорова подобрала в светлом песочном оттенке.

А вам какой образ с белым пальто нравится больше?

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