«Сегодня 40 дней Тане»: Шаляпин, чувствуя вину перед женой, отправился в хоспис

3 ноября Прохор Шаляпин отметил трагическую дату — 40 дней со дня смерти его жены Татьяны Дэвис. Православные считают, что в этот день душа человека предстает перед Богом, и он выносит свой вердикт, куда ей отправиться – в ад или рай.

Прохор Шаляпин признался своим фолловерам, что не может избавиться от тягостного чувства вины перед покойной возлюбленной и пришел в этот день к смертельно больным людям, чтобы порадовать их своим пением.

«Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил ее. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В ее память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить свое творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за теплый, душевный прием!» — написал Прохор Шаляпин в личном блоге.

Напомним, Прохор Шаляпин оставил жену в американском госпитале, а сам прилетел в Москву, где принял участие в ток-шоу. Он сказал, что ему нужно записать несколько клипов, а в госпиталь к жене его все равно не пускают. В США он собирался вернуться, когда Татьяне станет лучше.

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