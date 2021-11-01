«По законам Канады»: родственники жены Шаляпина могут отсудить его квартиры в Москве

Татьяна Дэвис еще до заключения брака оформила на него объекты недвижимости в России.

Прохор Шаляпин сразу после смерти жены Татьяны Дэвис заявил широкой общественности, что не собирается вступать в наследство и претендовать на ее имущество за границей. Однако, как оказалось, артист вовсе не остался на бобах после трагического ухода супруги.

Еще до того, как пара отправилась в ЗАГС, успешная бизнесвумен оформила на своего возлюбленного четыре квартиры в Москве. Все документы подписывал Прохор Шаляпин, а деньги (70 миллионов рублей) переводила его жена. Певец заявил, что не собирается отказываться от имущества, поскольку оно не имеет никакого отношения к наследству.

Друг Прохора Шаляпина, адвокат Александр Бенхин прокомментировал специально для Teleprogramma.pro ситуацию. Скорее всего, у Прохора Шаляпина не возникнет проблем с этой недвижимостью. По крайней мере, согласно отечественным законам. Однако претензии со стороны родственников Дэвис в Канаде совсем исключить невозможно, но и с ними артист может справиться.

«По закону РФ никаких прав у наследников Татьяны на эти объекты не возникает. По законам Канады если докажут, что платеж был напрямую с ее счета и целью было приобретение для совместного проживания, то могут претендовать, но я бы в этом случае советовал Прохору подавать на наследство в Канаде и США (недвижимость, счета, акции, страховые выплаты и т.д.), а там имущество на гораздо большую сумму», — сказал Александр Бенхин.

Говорить, где находятся приобретенные квартиры Шаляпина, он отказался, сославшись на просьбу застройщика.

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