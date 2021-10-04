«Ее бы не кремировали в Лас-Вегасе»: почему умершая жена Прохора Шаляпина вовсе не была мультимиллионершей

Адвокат Александр Бенхин выяснил, что жена Прохора Шаляпина, вопреки некоторым слухам, действительно умерла, назвал Teleprogramma.pro ее настоящий возраст и заявил, что по его наблюдениям, она не была столь богатой, как ее показывали в сетевом пространстве и СМИ.

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Александр Банхин позвонил в офисы Татьяны Клаудии Дэвис в Оттаве и Торонто. В обоих местах ответила одна и та же дама, из чего он сделал вывод, что в Торонто он номинальный и просто идет переадресация с одного телефона на другой. А числится она в реестре адвокатов именно в Оттаве. Судя по этим всего двум офисам, один из которых и вовсе не функционирует в полной мере, речи о сети адвокатских контор быть не может, хотя именно такую тему муссировали в СМИ.

Кроме того, адвоката смутил факт того, что Татьяну кремируют в Лас-Вегасе, где она умерла и перевозят прах в Канаду, то есть родственники явно хотят сэкономить. А как же миллионы?

«Судя по фотографиям ее офисов, переадресациям телефонов, наличию одного помощника, слухи о том, что у нее сеть контор, и что она мультимиллионерша преувеличены. Она очень неплохо зарабатывала, думаю, от 200 до 300 тысяч долларов в год, но это не десятки миллионов, о которых говорят СМИ. И если бы она была мультимиллионершей, ее бы не кремировали в Лас-Вегасе, не логично. Если бы она была сказочно богатой, у нее была бы какая-то лакшери-страховка, которая бы покрывала транспортацию тела из Лас-Вегаса в Оттаву, где ее будут хоронить, это 50-60 тысяч долларов», — рассудил адвокат.

Александр Банхин также заметил, что в то время, когда Татьянины родители эмигрировали в Канаду, это разрешалось только евреям, значит, она имеет еврейскую кровь. По мнению собеседника портала, кремирование нарушает их национальные традиции и пойти на них люди могли только ради экономии.

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