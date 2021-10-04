«Возможно, брака не было»: друг Шаляпина сделал неожиданное заявление об отношениях музыканта с Дэвис

Адвокат Александр Бенхин выяснил несколько любопытных подробностей об умершей жене Прохора Шаляпина Татьяне Клаудии Дэвис и рассказал их эксклюзивно корреспонденту Teleprogramma.pro.

Он назвал ее настоящий возраст, поведал, как бизнесвумен представлялась людям, заявил, что она не была мультимиллионершей, а также доказал, что ушла она из жизни на самом деле, развеяв слухи о фиктивности ее смерти.

Александр Бенхин, усомнился еще в одном факте – в том, что свадьба музыканта была с настоящей регистрацией брака.

«Возможно, что официального брака не было, что это была просто веселая церемония. Фотографии, что мы видели с Таней сделаны не в торжественном зале муниципалитета, где люди расписываются. И нигде нет фоток, где они подписывают свидетельство о браке. Хотя, с другой стороны, в Лас-Вегасе заключить брак проще всего», — рассудил Бенхин.

Он при этом нисколько не сомневается, что пара была действительно настоящей, и они собирались жить вместе долго и счастливо. К слову, Александр Бенхин — не просто адвокат, а друг Прохора Шаляпина. Певец бывает у него дома на семейных праздниках. «Прохор постоянно на улыбке, на позитиве и объективно очень хороший человек», — сказал он про знаменитость Teleprogramma.pro.

Адвокат уверен, что даже если Прохор расписался с Татьяной, он не будет претендовать на ее наследство. Во-первых, потому что он хороший человек, а они пожили совсем мало. А во-вторых, канадка обязательно бы заключила брачный договор, который исключает любые претензии.

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