«Самый опасный зверь в мире»: Бритни Спирс публично обвинила свою мать в том, что та разрушила ее жизнь

Вырвавшись из-под опеки отца, Бритни Спирс направила свой гнев против родительницы, утверждая, что та приложила руку к созданию преступных схем с опекой.

Накануне 39-летняя певица Бритни Спирс опубликовала обширный пост на своей страничке в Instagram, в котором обвинила в издевательствах и полном распоряжении ее жизнью не только отца Джейми Спирса, но и свою мать Линн.

По утверждению Бритни Спирс, ее папа не так умен, чтобы додуматься до преступных схем с опекой. Всем, уверена Бритни Спирс, заправляла ее родительница, долгое время оставаясь при этом в тени.

«Самый опасный зверь в мире — это молчаливая улыбающаяся женщина. Возможно, мой отец и начал опекунство надо мной 13 лет назад, но многие не знают, что эту идею ему подала именно моя мама. Я никогда не верну те годы обратно… Она тайно разрушила мою жизнь», — написала в микроблоге Бритни Спирс.

Публикацию с жутким рассказом о своей семье Бритни Спирс позже удалила. Хотя, по версии менеджера певицы, это сделала социальная сеть из-за слишком жесткого контента.

Напомним, во время Хеллоуина Бритни Спирс опубликовала снимок, на котором примерила на себя роль жертвы убийства.

Не исключено, что таким образом она намекала на проблемное опекунство, с которым жила тринадцать лет.

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