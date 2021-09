«Скоро вернусь»: Бритни Спирс покинула Instagram после помолвки

14 сентября фанаты певицы Бритни Спирс были обеспокоены тем, что ее страница в Instagram стала недоступной. Социальная сеть встретила поклонников поп-звезды стандартным сообщением о том, что аккаунт удален или не работает.

Однако с Бритни все в порядке. Скорее всего, она сама удалила свою страницу, где любила выкладывать собственные танцы и обнаженные фото. 39-летняя артистка обратилась к фанатам через Twitter 15 сентября и объяснила ситуацию.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021