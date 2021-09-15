«Скоро вернусь»: Бритни Спирс покинула Instagram после помолвки

14 сентября фанаты певицы Бритни Спирс были обеспокоены тем, что ее страница в Instagram стала недоступной. Социальная сеть встретила поклонников поп-звезды стандартным сообщением о том, что аккаунт удален или не работает.

Однако с Бритни все в порядке. Скорее всего, она сама удалила свою страницу, где любила выкладывать собственные танцы и обнаженные фото. 39-летняя артистка обратилась к фанатам через Twitter 15 сентября и объяснила ситуацию.

«На волнуйтесь, народ… Просто сделаю небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать свою помолвку! Скоро вернусь», — написала Спирс.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Напомним, за последний месяц у певицы случилось сразу два радостных события. Ее отец отказался от опеки над дочерью, которая длилась 13 лет и доставляла Бритни душевные страдания. А затем, оказавшись свободной, звезда тут же получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Сэма Асгари. До этого опека мешала влюбленным скрепить свой союз узами брака. Сейчас, похоже, певица настолько радуется происходящему, что решила полностью отдаться моменту и не отвлекаться на соцсети, где ее не только поддерживали, но и критиковали.

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