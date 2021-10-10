Жених Бритни Спирс подарил ей добермана для защиты

У поп-звезды и ее возлюбленного Сэма Асгари пополнение в семействе.

У получившей предложение руки и сердца певицы Бритни Спирс пополнение в семействе. Ее жених Сэм Асгари подарил поп-звезде щенка добермана. Причем не просто как милого друга, а в вполне себе с конкретной целью.

«Ее зовут Порша, она должна безоговорочно любить тебя, и она будет обучена защищать тебя от любого ублюдка, который придет к тебе с плохими намерениями», — сказал Сэм в ролике, на котором запечатлено, как он презентует собачку Бритни.

Видео опубликовано на странице Асгари в Instagram. Добавим, что у Спирс есть и другие собаки.

Поздравляем западную звезду и предлагаем ей обратиться к российской коллеге Глюкозе — вот уже кто знает, как ухаживать за доберманами.

Напомним, певица и инструктор по фитнесу встречаются с 2016 года. Когда в сентябре 2021-го с Бритни была снята опека ее отца, Сэм практически сразу позвал возлюбленную замуж. До этого он помогал ей восстанавливать тело и дух после ее скандальных срывов.

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