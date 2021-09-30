Отца Бритни Спирс официально отстранили от контроля за финансами певицы

В августе 2021 года появилась новость о том, что певица Бритни Спирс добилась-таки того, чтобы ее отца Джейми отстранили от опеки над ней. 13 лет до этого поп-звезда не могла самостоятельно распоряжаться своими деньгами и даже личной жизнью, а еще была вынуждена проходить постоянное лечение.

И вот 29 сентября суд официально отстранил отца артистки от опекунства, лишив его контроля над финансами дочери. Об этом сообщило издание Variety, отметив, что 12 ноября состоится еще одно слушание, на котором будет определено, нужно ли полностью прекращать опекунство. А пока судья временно назначил бухгалтера Джона Зейбела лицом, контролирующим многомиллионное состояние звезды.

Журналисты добавили, что адвокат Бритни Мэтью Розенгарт называл отца певицы в суде «жестоким, токсичным и абьюзивным человеком», которого давно пора исключить из опеки. По словам правозащитника, Джейми Спирс установил прослушку на телефон дочери.

Напомним, ранее отец певицы сам подал прошение об отставке с поста опекуна, но потребовал почти два миллиона долларов в качестве издержек, которые понес, занимаясь этой работой. Почувствовав долгожданную свободу, Бритни объявила о помолвке со своим нынешним бойфрендом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.