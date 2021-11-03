«Спорт, рост и детский метаболизм»: юная пассия Тимати превзошла в фигуре его бывших любовниц

Тимати завел романтические отношения с новой девушкой, его выбор пал на очередную модель по имени Саша Дони, которая в прошлом занималась гимнастикой.

Новой пассии рэпера 19 лет, и некоторые фолловеры убеждены, что это большой плюс для нее, дескать, музыкант предпочитает молоденьких.

В личном блоге Саша Дони опубликовала фото с Мальдив, где отдыхает сейчас с Тимати. На снимке она предстает в бикини в красивой изогнутой позе, доказывая своим видом, что кроме возраста у нее есть масса других достоинств. Похоже, что блондинке удалось частично убедить в этом подписчиков, которые сравнили возлюбленных знаменитости.

«По сравнению с ее фигурой, обеим бывшим Тимура далеко», «Спорт, рост и ее детский метаболизм берут свое», «Твоя грация восхищает так же, как и красота вокруг», «Идеальная фигура. Сейчас бы на Мальдивы!», «Вообще она поинтереснее Решетовой и Шишковой будет. Хотя типаж тот же», «Мне больше нравится, чем Шишкова, в ней изюминка есть», — прокомментировали люди фото.

Напомним, у Тимати есть двое детей: Алиса, от блондинки-модели Алены Шишковой, и Ратмир, от брюнетки-модели Анастасии Решетовой.

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