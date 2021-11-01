«Не позорьте себя»: девушка Тимати вызвала оторопь видом со врезавшимся в «верблюжью лапку» купальнике

Тимати выбрал себе новую пассию — бывшую гимнастку, 19-летнюю Сашу Дони. Блондинка в настоящий момент работает моделью и многим поклонниками рэпера напоминает его экс-возлюбленную Алену Шишкову, которая родила музыканту дочь Алису.

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Сейчас пара отдыхает на Мальдивах, откуда Саша Дони постит фотографии в свой Instagram в различных купальниках. Практически каждый снимок девушки Тимати бурно обсуждается ее фолловерами, которые часто критикуют ее за излишнюю худобу, неестественность и использование программ для обработки кадров.

Ее последний снимок в черном, врезавшемся в «верблюжью лапку» монокини, тоже не минула сия участь. Чего только не написали пользователи Сети в адрес Саши!

«И такой циркуль нравится кому-то», «У вас там левая рука (кисть) внезапно аномально уменьшилась. Что-то со зрением, раз вы при обработке фото не видите очевидное?», «Что с руками?», «Кузнечик», «Длинноногая цапля», «Вы королева фотошопа. Что с руками?», «Реально, что с ее бедрами?», «Саш, зачем фотошопить, если Тимати и так уже полюбил в реале», «У вас там палец на левой руке исчез и кисть аномально маленькая. Научитесь уже фотошопить», «Зачем фотошопить то, что и так красиво. Откуда у вас комплексы, Саша? Красивая фигура, стройная. Не позорьте себя, а любите. Удалите фотошоп», «А что с левой ладошкой?» — написали люди в комментариях.

Отметим также, что части подписчиков Саши ее фигура пришлась по вкусу. Также под кадром обозначилась подписчица, которая заявила, что знает модель лично еще с детства. Она всегда была и остается очень скромной девочкой.

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