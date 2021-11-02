Как выбрать деловую сумку
Видео
Как хранить школьные принадлежности
Видео

В любимом цвете Решетовой: новая подруга Тимати в кепке стиснула пышные прелести в черном леотарде

Вслед за бывшей пассией рэпера нынешняя начала любить total black.

В любимом цвете Решетовой: новая подруга Тимати в кепке стиснула пышные прелести в черном леотарде
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

С появлением у Тимати новой возлюбленной поклонники заметили ее сходство с экс-подругой рэпера Аленой Шишковой. Судя по всему, нынешняя пассия рэпера решила быть похожей и на вторую его экс-возлюбленную одновременно, модель и телеведущую Анастасию Решетову.

Решетова предпочитает в одежде черный цвет, часто наряжаясь в тотальный монохром. И очередной ее пост был посвящен любви к этому оттенку. Немного погодя новая избранница Тимати, 19-летняя Саша Дони, разместила свое новое фото с Мальдив, где позирует в черной кепке и леотарде любимого Решетовой оттенка.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Красотка намеренно не стала застегивать купальник на глухую молнию, чтобы подчеркнуть пышные формы в декольте.

Отметим, что сейчас Тимати тоже находится на Мальдивах. Пара постит кадры из одинаковых местечек и развлекательных заведений, но никак не афиширует свою связь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Анастасия РешетоваНовости googleподруга ТиматиСаша Дони