По всем канонам Black Star: Решетова в тотальном черном распахнула юбку и раздвинула ноги на пляже

Экс-подруга Тимура Юнусова переняла страсть к тотальному черному в одежде.

Бывшая девушка Тимати, модель Анастасия Решетова отдыхает в Дубае. Красотка регулярно постит в Instagram, как проходят ее дни и ночи.

В новой публикации красотка показала свою прогулку по ночному пляжу. Она расположилась на песке в черном длинном платье, задрав подол и раздвинув ноги.

Девушка по всем канонам стиля Black Star, который исповедует ее экс-бойфренд, продолжает носить черный даже в макияже. «Черный цвет как моя вторая кожа», — заметила красотка.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимур Юнусов расстались год назад. У них растет сын Ратмир, которому скоро два годика.

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