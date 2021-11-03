От строгого костюма до женщины-вамп: Барановская показала на одном видео более 30 своих образов из «Модного приговора»

Стилисты проекта стараются не повторяться на шоу со стилем ведущих.

С 2016 года Юлия Барановская работает ведущей на шоу Первого канала «Модный приговор», выступая защитником обвиняемого.

На знаменитости лежит большая ответственность не только в том, чтобы найти лучшие слова защиты для участника фэшн-преображения, но и самой выглядеть на высоте. Именно поэтому каждый ее образ тщательно продумывают стилисты «Модного приговора», стараясь не повторять луки в программах.

Зрители каждый раз с любопытством наблюдают, в каком аутфите Юлия Барановская придет на тот раз. Звезда появлялась и с распущенными волосами, и с кудрями, и с прямыми локонами, и с челкой, и с конским хвостом. А каких только луков для нее не придумали! Ведущую видели и в стиле «леди-лайк», и в деловом, и в образе женщины-вамп.

Коллекцию образов с «Модного приговора» Юлия Барановская показала на коротком видео в личном блоге.

Какой аутфит вам нравится больше всего?

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.